日本ラグビー協会は１０日、今夏の日本代表活動に参加する選手３５人を発表した。日本代表は１３日から宮崎市内で合宿を行い、７月のイタリア戦（秩父宮）などに備える。日本協会はこの日、コンディション都合で選考対象外となった１４選手もあわせて発表。今季、神戸をリーグワン初優勝に導いたＳＯ李承信、埼玉のプロップ稲垣啓太らが対象外リストに入った。 この日都内で会見に臨んだ日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは、李の今季の活躍を「成長を遂げた。彼は非常に安定していた」と評価。その上で「残念ながら、オペが必要になってしまった。かなり長いことアウトすると思う」と明かした。昨季はリーグワン１８試合を戦い、日本代表活動も完走。今季チームを初優勝に導き、関係者によれば２７年Ｗ杯イヤーに向け、体のメンテナンス、コンディショニングに時間をかけるという。永友洋司チームディレクターも、突発的なケガではなく疲労の蓄積などと説明。今秋の代表復帰については「戻ってこれれば、というような感じ」とした。

宮崎合宿に参加するＳＯでは、代表３キャップで２４歳の小村真也（トヨタ）や明大の２１歳、伊藤龍之介ら若手が名を連ねた。ジョーンズＨＣは求める１０番像について「ボールをほしがる１０番になって欲しい」と語った。