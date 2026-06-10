◇交流戦 楽天―巨人（2026年6月10日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天は10日、成績不振のために三木肇監督（49）が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が同日の巨人戦から監督代行を務めることを発表した。巨人も阿部前監督の辞任に伴い、橋上秀樹監督代行（60）が指揮を執っており、球界では14年の西武（田辺徳雄監督代行）―楽天（大久保博元監督代行）戦以来、12年ぶりの「代行対決」なる。

塩川監督代行は04年ドラフト5位で楽天に入団。新人だった05年に2軍外野守備・走塁コーチとして楽天入りしたのが橋上監督代行だった。選手とコーチと立場は違えど、楽天では“同期”となる。

現役時代の塩川は06年シーズン後に右打ちから両打ちに転向。これは左打席での練習を見た橋上コーチの助言によるものだった。

ともに選手としてはレギュラーに定着できなかったが、指導者としての資質を買われてコーチを歴任。いきなり注目の師弟対決となる。

▼前回の監督代行対決（2014年）

この年は西武・伊原春樹監督が成績不振のため休養し、田辺徳雄打撃コーチが代行監督として指揮。一方、楽天は星野仙一監督が体調不良で休養したため、佐藤義則投手コーチが5月26日から7月1日まで、次いで大久保博元2軍監督が7月2日から同月23日まで代行監督の任に就いた。そして、7月21〜23日の西武―楽天3連戦（西武ドーム）で田辺、大久保両代行監督同士が対戦。初戦は西武が8―9で敗れたが、第2戦は2―0、第3戦も2―1で西武が連勝し勝ち越した。