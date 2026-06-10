山形県村山市内のサクランボ畑で７〜８日、侵入したクマに収穫間近の実が食べられる被害が相次いで発生した。

県内ではクマの出没の増加とともに食害が増えている。今後、収穫作業が本格化することから、県などは警戒を呼びかけている。

「とんでもない世の中になった。クマとの対決だ」

クマ被害に遭った村山市湯野沢のサクランボ農家、尾方勝吉さん（７５）は、折られた木を見つめ、厳しい表情を浮かべた。

山の麓に位置する尾方さんの畑では、「佐藤錦」や「紅秀峰」を栽培する。被害を受けたのは紅秀峰で、２本足で立って爪で引っかいて実を取ったり、木に登ったりした跡とみられる、折れた枝が散乱していた。

今月から収穫が始まったばかりで、クマは熟して甘くなった実だけを選んで食べていったという。日中は花火や爆竹でクマよけをしているが、夜間に畑に侵入する。昨年から被害が急増し、猟友会に依頼して箱わなを設置したが捕獲できなかった。「クマは賢い動物でどうにもならない……」。こう肩を落とした。

村山市市民環境課によると、７日早朝に同市湯野沢、８日未明には同市白鳥の畑でそれぞれクマによる食害が確認された。これを受けて、市は９日までに箱わなを一つずつ設置した。

同市の昨年のサクランボ被害は確認されただけで６月に３件だったが、申告していない農家もいるとみられ、実際の被害はさらに大きいとみられる。同課の杉原義男・鳥獣被害対策専門員は「クマ対策には電気柵が効果的。設置を検討してほしい」と呼びかける。

村山市以外でもクマによる食害が発生している。県農村計画課によると、県内の２０２４年度のクマによる農作物被害は２３１１万円。２５年度の被害は集計中だが、県みどり自然課によると、昨年の目撃件数は３０７９件（前年比２７３１件増）と統計を取り始めた０３年以降で最多となっており、食害も増加している可能性がある。

同課は、電気柵の設置のほか、木の幹に荒縄を巻いてクマの爪から保護することや、木の根元に枝葉等を積むなどして、近づけさせないよう対策を訴える。