Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026、WOWOWで放送・配信決定
Mrs. GREEN APPLEが開催する『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の模様が、2026年夏にWOWOWで放送・配信されることが決定した。
■お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う祭典
2025年に続いて開催される『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』は、ライブコンサートやフェスティバルとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいタイプのエンターテインメントショー。6月10日・11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で行われるこの画期的なイベントの模様を、WOWOWではDAY-1、DAY-2として放送・配信する。
各日ともに多彩なアーティストを迎え、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う祭典。ぜひチェックしよう。
■番組情報
WOWOW『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」2026』
2026年夏放送・配信予定
※放送・配信終了後～1週間のアーカイブ配信あり
＜出演＞
［DAY-1］Mrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき♡宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER
［DAY-2］Mrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン（※ライブ演奏シーンの放送・配信なし）、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS
■関連リンク
『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」2026』番組サイト
https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/
『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』特設サイト
https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony2026
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/