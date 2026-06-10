―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月8日から9日の決算発表を経て10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<1436> グリーンエナ 東Ｇ -18.81 6/ 9 本決算 26.34

<2438> アスカネット 東Ｇ -12.15 6/ 9 本決算 10.98

<1844> 大盛工業 東Ｓ -6.82 6/ 9 3Q -11.78

<7983> ミロク 東Ｓ -0.28 6/ 9 上期 -25.36



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース