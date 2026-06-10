日東製網 <3524> [東証Ｓ] が6月10日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の7.5億円→9.6億円(前の期は8.2億円)に28.4％上方修正し、一転して16.3％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.6億円→4.8億円(前年同期は3.3億円)に79.5％増額し、一転して43.6％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、ほぼ想定内となりましたが、利益面につきましては、経済や社会情勢の先行き懸念が増大する中で、生産の平準化を図れなかったことや原材料等のコスト上昇等により、営業利益は当初予想を下回る見通しとなりました。一方、為替変動による為替差益や外国税還付金等を営業外収益として計上することとなり、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、当初予想を上回る見通しとなりました。