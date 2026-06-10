男子中学生がクマ3頭目撃 親子の可能性…山に逃げる 周辺では去年秋に1頭駆除 札幌市中央区
６月９日夜、札幌市中央区の住宅街でクマ３頭が目撃されました。
市の調査では痕跡は見つかりませんでしたが、付近では３日前にも目撃情報があり、市が警戒を呼びかけています。
クマが目撃されたのは、札幌市中央区円山西町２丁目付近の住宅街です。
９日午後７時ごろ、男子中学生が路上を歩くクマ３頭を目撃しました。
警察によりますと、３頭は親子グマである可能性があり、付近を通りがかった車がクラクションを鳴らしたところ、３頭はいずれも山の方向に逃げていったということです。
札幌市は１０日朝に痕跡調査を行いましたが、足跡やフンなどは確認されませんでした。
（札幌市環境共生担当課 朝倉卓也担当係長）「この近辺はヒグマの生息が確認できている場所なので、自動撮影カメラを設置して今後モニタリングを継続する」
市が警戒を続けるのは、すぐ近くで３日前にも体長およそ２メートルのクマ１頭が目撃されているためです。
また、この周辺では２０２５年秋にクマが駆除されています。
（山本記者）「クマがすぐそこにいるようです」
２０２５年１０月、クマが住宅の敷地内に居座り、駆け付けたハンターが警察官の命令により発砲、１頭を駆除しました。
クマは庭にある木に登り、木の実などを食べていたとみられています。
これから夏にかけてクマの繁殖期にあたり、活動範囲が広がるといいます。
山に隣接する地域では特に警戒が必要です。