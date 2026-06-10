６月９日夜、札幌市中央区の住宅街でクマ３頭が目撃されました。



市の調査では痕跡は見つかりませんでしたが、付近では３日前にも目撃情報があり、市が警戒を呼びかけています。



クマが目撃されたのは、札幌市中央区円山西町２丁目付近の住宅街です。



９日午後７時ごろ、男子中学生が路上を歩くクマ３頭を目撃しました。



警察によりますと、３頭は親子グマである可能性があり、付近を通りがかった車がクラクションを鳴らしたところ、３頭はいずれも山の方向に逃げていったということです。





（付近の住民）「危ないですよ。あまり通らないようにしようかな。（犬の散歩の）コース変えた方がいいかな」札幌市は１０日朝に痕跡調査を行いましたが、足跡やフンなどは確認されませんでした。（札幌市環境共生担当課 朝倉卓也担当係長）「この近辺はヒグマの生息が確認できている場所なので、自動撮影カメラを設置して今後モニタリングを継続する」

市が警戒を続けるのは、すぐ近くで３日前にも体長およそ２メートルのクマ１頭が目撃されているためです。



また、この周辺では２０２５年秋にクマが駆除されています。



（山本記者）「クマがすぐそこにいるようです」



２０２５年１０月、クマが住宅の敷地内に居座り、駆け付けたハンターが警察官の命令により発砲、１頭を駆除しました。



クマは庭にある木に登り、木の実などを食べていたとみられています。



これから夏にかけてクマの繁殖期にあたり、活動範囲が広がるといいます。



山に隣接する地域では特に警戒が必要です。