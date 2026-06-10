皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表は10日、「立法府の総意」をとりまとめる見通しです。黒島秀佳記者の中継です。

協議は先ほどから、衆議院の議長公邸で始まりました。焦点は、とりまとめ案に盛り込まれた「男系男子の養子案」に慎重な姿勢を示している立憲民主党の対応です。

衆参両院の正副議長が8日に示した案には、皇族数の確保策として、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと、皇族の養子縁組を可能にし、皇統に属する男系の男子を皇族とすることの2つの案が盛り込まれています。8日の会議では与野党の7党派が、この2案に、おおむね賛同する意向を表明しました。一方、焦点となっているのは、これまで養子案に慎重な姿勢を示している立憲民主党の対応です。

立憲民主党は9日の会合で、長浜前参院副議長に対応を一任しました。ただ、党内には、女性天皇や女系天皇を容認する声などもあり、養子案に対して慎重な声が根強く、10日もそうした見解を表明するとみられています。

衆参の正副議長は、10日の会議で「立法府の総意」のとりまとめを目指していますが、長浜氏は「各党の意見も受け、『立法府の総意』を考慮するのが当たり前の民主的な手続きだ」と話しています。「総意」がどのように取りまとめられるのか、現在も協議が続いています。