AI占いのやり方とは? コピペで使えるプロンプト例と入力してはいけない個人情報を占い師が解説
最近、ChatGPTなどの生成AIに生年月日や悩みを入力し、占い風のアドバイスを受ける「AI占い」が注目されています。恋愛運、仕事運、相性診断、今日の運勢などを気軽に楽しめる一方で、フルネームや住所、職場名など、入力を避けたい個人情報もあります。本記事では、占い師の視点から、AI占いのやり方、コピペで使えるプロンプト例、安全に楽しむための注意点を解説します。
AI占いとは？ChatGPTなどの生成AIで占い風アドバイスを受ける方法
AI占いとは、ChatGPTなどの生成AIに「占い師のように答えてほしい」と指示を出し、自分の悩みや情報を入力して、アドバイスをもらう使い方のことです。専用アプリや占いサービスではなく、誰でも使えるAIツールを自分でカスタマイズして楽しむ点が特徴です。
AI占いでできること・向いていること
AI占いは、主に以下のようなことが得意です。
•今日の運勢を占い風に楽しむ
•西洋占星術やタロットの意味など基本的な解説を聞く
•恋愛や仕事の悩みを整理する
•前向きなアドバイスを受ける
占い師が教える「AI占いのプロンプト(AIへの質問文)例」
プロンプトはコピーしてそのまま使えます。【】の部分を自分の情報に書き換えてください。
基本の運勢を聞くAI占いプロンプト
＜＜基本の運勢を聞く＞＞
あなたはプロの占い師です。私の生年月日は【〇年〇月〇日】、性別は【女性/男性/その他】です。【星座占い/算命学】をもとに、今月の全体運・恋愛運・仕事運を教えてください。アドバイスも添えていただけると嬉しいです。
恋愛相談に使えるAI占いプロンプト
＜＜恋愛の悩みを相談する＞＞
恋愛カウンセラー兼占い師として相談に乗ってください。私は【30代・会社員・女性】です。気になっている相手は【〇座・AB型】で、【職場の同僚】です。アプローチするべきか迷っています。相性と今後の動き方についてアドバイスをください。
相性診断に使えるAI占いプロンプト
＜＜相性診断＞＞
タロット占い師として、私と相手の相性を診断してください。私：【〇年〇月〇日生まれ・〇座】、相手：【〇年〇月〇日生まれ・〇座】。恋愛面と仕事面それぞれの相性を、カードを引くイメージで教えてください。
仕事運・転職相談に使えるAI占いプロンプト
＜＜仕事・転職の相談＞＞
四柱推命の専門家として教えてください。私の生年月日は【〇年〇月〇日】です。現在【転職を考えており、決断できずにいます】。今年・来年の仕事運と、決断するのに向いている時期のアドバイスをください。
AI占いで入力してよい情報・避けたい情報
○(1) フルネームや住所は入力しない
フルネーム・住所・電話番号・職場名などの特定につながる情報は入力しないようにしましょう。これは自分の情報だけでなく、相性診断などで相手の情報を入力する場合も同じです。
○(2) 結果を「参考意見」として受け取る
AI占いの結果はあくまでも参考程度に。「AIにこう言われたから絶対そうだ」と思い込んだり、あなたの大切な決断をAIの結果だけに委ねたりするのはおすすめできません。なぜなら、AIはあなたの人生背景を理解しているわけではなく、専門的な鑑定とも異なるためです。
○(3) AIへの入力内容はデータに使われる場合がある
多くのAIサービスでは、入力した内容がサービス改善のために利用される場合があります。設定や利用規約を確認しておくと安心です。
○(4) AIは「あなたが聞きたいこと」を言いやすい
AIには、ユーザーが喜びそうな回答に寄り添う傾向があります。さらに、メモリ機能がオンになっている場合は、過去の会話からあなたの好みを把握しています。「当たっている！」と感じても、それはAIがあなたの傾向を反映しているだけかもしれません。
占い師が教えるAI占いを安全に楽しむコツ
少し自信をなくしてしまったときには、「励まして」とリクエストすれば、たくさんの元気をもらえる言葉を投げかけてくれます。これはAIならではの気軽さです。
AI占いは、「未来を決めてもらうもの」ではなく、「自分を見つめ直すためのヒント」として活用するのがおすすめです。現在の状況や自分の気持ちを言葉にすることで、落ち着いて整理でき、解決のヒントにつながることもあります。
実際に私が占うときも、安心できる環境を整え、お話をじっくりと聞き、鑑定を進めていくようにしています。自己理解が深まり、気づきが生まれる効果も期待できるからです。
AI占いを安全に楽しむために大切なこと
AI占いは、とても身近で便利なツールです。ですが、最終的に人生を選び、歩いていくのはあなた自身です。AIを上手に活用しながら、自分の直感や心の声にも耳を傾けてみてください。また、本格的な鑑定が必要なときは、経験を積んだ占い師へのご相談もぜひ検討してみてくださいね。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。「ハート占い1to1」、「ハートスクール1to1」主宰。鑑定歴30年以上、延べ数万人の人生に寄り添い、プロ講師の育成にも尽力する。 デジタルコンテンツ監修においては、最新作「月香チャクラ占い」をはじめ、Ameba占い・LINE占い・楽天占いなど国内主要プラットフォームに幅広く展開。幅広い層から支持される。 また、レーシングチーム「Team Sky Light」に所属するモータースポーツ従事者でもある。静と動を往来する独自の視座から、人の心の本質に迫るメッセージを発信している。 この著者の記事一覧はこちら
AI占いとは？ChatGPTなどの生成AIで占い風アドバイスを受ける方法
AI占いとは、ChatGPTなどの生成AIに「占い師のように答えてほしい」と指示を出し、自分の悩みや情報を入力して、アドバイスをもらう使い方のことです。専用アプリや占いサービスではなく、誰でも使えるAIツールを自分でカスタマイズして楽しむ点が特徴です。
AI占いでできること・向いていること
AI占いは、主に以下のようなことが得意です。
•今日の運勢を占い風に楽しむ
•西洋占星術やタロットの意味など基本的な解説を聞く
•恋愛や仕事の悩みを整理する
•前向きなアドバイスを受ける
占い師が教える「AI占いのプロンプト(AIへの質問文)例」
プロンプトはコピーしてそのまま使えます。【】の部分を自分の情報に書き換えてください。
基本の運勢を聞くAI占いプロンプト
＜＜基本の運勢を聞く＞＞
あなたはプロの占い師です。私の生年月日は【〇年〇月〇日】、性別は【女性/男性/その他】です。【星座占い/算命学】をもとに、今月の全体運・恋愛運・仕事運を教えてください。アドバイスも添えていただけると嬉しいです。
恋愛相談に使えるAI占いプロンプト
＜＜恋愛の悩みを相談する＞＞
恋愛カウンセラー兼占い師として相談に乗ってください。私は【30代・会社員・女性】です。気になっている相手は【〇座・AB型】で、【職場の同僚】です。アプローチするべきか迷っています。相性と今後の動き方についてアドバイスをください。
相性診断に使えるAI占いプロンプト
＜＜相性診断＞＞
タロット占い師として、私と相手の相性を診断してください。私：【〇年〇月〇日生まれ・〇座】、相手：【〇年〇月〇日生まれ・〇座】。恋愛面と仕事面それぞれの相性を、カードを引くイメージで教えてください。
仕事運・転職相談に使えるAI占いプロンプト
＜＜仕事・転職の相談＞＞
四柱推命の専門家として教えてください。私の生年月日は【〇年〇月〇日】です。現在【転職を考えており、決断できずにいます】。今年・来年の仕事運と、決断するのに向いている時期のアドバイスをください。
AI占いで入力してよい情報・避けたい情報
○(1) フルネームや住所は入力しない
フルネーム・住所・電話番号・職場名などの特定につながる情報は入力しないようにしましょう。これは自分の情報だけでなく、相性診断などで相手の情報を入力する場合も同じです。
○(2) 結果を「参考意見」として受け取る
AI占いの結果はあくまでも参考程度に。「AIにこう言われたから絶対そうだ」と思い込んだり、あなたの大切な決断をAIの結果だけに委ねたりするのはおすすめできません。なぜなら、AIはあなたの人生背景を理解しているわけではなく、専門的な鑑定とも異なるためです。
○(3) AIへの入力内容はデータに使われる場合がある
多くのAIサービスでは、入力した内容がサービス改善のために利用される場合があります。設定や利用規約を確認しておくと安心です。
○(4) AIは「あなたが聞きたいこと」を言いやすい
AIには、ユーザーが喜びそうな回答に寄り添う傾向があります。さらに、メモリ機能がオンになっている場合は、過去の会話からあなたの好みを把握しています。「当たっている！」と感じても、それはAIがあなたの傾向を反映しているだけかもしれません。
占い師が教えるAI占いを安全に楽しむコツ
少し自信をなくしてしまったときには、「励まして」とリクエストすれば、たくさんの元気をもらえる言葉を投げかけてくれます。これはAIならではの気軽さです。
AI占いは、「未来を決めてもらうもの」ではなく、「自分を見つめ直すためのヒント」として活用するのがおすすめです。現在の状況や自分の気持ちを言葉にすることで、落ち着いて整理でき、解決のヒントにつながることもあります。
実際に私が占うときも、安心できる環境を整え、お話をじっくりと聞き、鑑定を進めていくようにしています。自己理解が深まり、気づきが生まれる効果も期待できるからです。
AI占いを安全に楽しむために大切なこと
AI占いは、とても身近で便利なツールです。ですが、最終的に人生を選び、歩いていくのはあなた自身です。AIを上手に活用しながら、自分の直感や心の声にも耳を傾けてみてください。また、本格的な鑑定が必要なときは、経験を積んだ占い師へのご相談もぜひ検討してみてくださいね。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。「ハート占い1to1」、「ハートスクール1to1」主宰。鑑定歴30年以上、延べ数万人の人生に寄り添い、プロ講師の育成にも尽力する。 デジタルコンテンツ監修においては、最新作「月香チャクラ占い」をはじめ、Ameba占い・LINE占い・楽天占いなど国内主要プラットフォームに幅広く展開。幅広い層から支持される。 また、レーシングチーム「Team Sky Light」に所属するモータースポーツ従事者でもある。静と動を往来する独自の視座から、人の心の本質に迫るメッセージを発信している。 この著者の記事一覧はこちら