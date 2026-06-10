YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、小さな赤ちゃん猫たちのミルクタイムの様子です。その可愛らしい姿に「ミルクを待ってる姿が愛おしい」「ミルクの後、ちゃんと寝に行くなんて偉いね」と話題です。

【動画：ミルクを飲む４匹の赤ちゃん猫→お腹がいっぱいになると…あまりにも『愛おしい光景』】

ぴったりの名前！？

投稿主さんが保護した4匹の子猫たち。

「ドクタースランプあられちゃん」から拝借して、「アラレ、みどり、せんべい、ターボ」と名づけられました。いつも元気で騒がしいみんなにピッタリの名前なんだとか。今日もお腹をすかせてケージの中で大暴れです。もみくちゃになって変顔になっている姿がたまらないですね。

そんなアラレ兄弟たちは、ミルクと混ぜた離乳食に慣れていっているところです。

お腹ペコペコ

ミルクと離乳食を混ぜた注射器型のシリンジを、投稿主さんが直接子猫の口まで運びゆっくりと与えます。食事中の子以外は「ミャーミャー！」と元気よく順番待ち。

待ちきれず他の子に「ちょい！」といたずらしたり、うろちょろしながら蓋で遊ぶ子もいたりして、本当にわんぱくなアラレ兄弟です。

ようやく1匹の食事が終わると、ここぞとばかりにみんなが投稿主さんのもとに集まります。

まったりお休みモード

騒がしいアラレ兄弟ですが、ミルクを飲み始めると一転、真剣にミルクを味わい尽くします。手を空に浮かす子もいて、飲み方にもそれぞれの個性が現れるみたいですね。

しばらくすると、お腹がいっぱいになったようでみんな満足そうな表情です。そして、先住猫のコト君が残りをもらいに来てくれました。（笑）

満足そうなアラレ猫たちは、「そろり、そろり」とベッドに向かいます。

さっきまでの賑やかさはどこに行ったのか、まったりモード。投稿主さんが信じられないくらいの静けさになったのでした。これからもたくさん食べて、たくさん成長して、素敵な里親さまと出会ってほしいものですね。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』ではやんちゃな子猫たちの成長の様子を覗くことができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。