3匹の小さな子猫を保護し、一生懸命に命を繋いだ記録が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は76万回を超え「よかったね、いい飼い主さんに巡り会えて」「優しい方のもとで元気に育ってね」「子猫ってほんとに繊細ですよね」といったコメントが集まっています。

【動画：『昨日から子猫が鳴いている』と彼氏から連絡→すぐに助けに向かった結果…2か月間の記録】

3匹の子猫との出会い

TikTokアカウント「猫と昼寝」に投稿されたのは、子猫を保護したときのお話です。投稿者さんは彼氏さんから「会社の近くで昨日から子猫が鳴いている」と連絡をもらい、すぐに子猫を助けに向かったといいます。そこにいた3匹の子猫を保護しましたが、弱っている状態だったそうです。

未経験からの必死のお世話

動物病院に連れて行くと、幸いにも3匹とも無事だったといいます。投稿者さんは子猫を育てた経験はなかったそうですが、頑張ってお世話すると決意したそうです。その日から約2ヵ月間、3時間おきにミルクを作って与えたそうです。

さらに、子猫の体調が悪くて動物病院通いも続いたといいます。3匹の子猫のお世話で寝不足になり、心身ともに大変だったそうです。それでも、投稿者さんは一緒に寝たり、たくさん遊んだりしながら、大切に3匹を育てたそうです。

それぞれの新しい幸せ

無事に2ヵ月のお世話を終え、2匹の子猫は投稿者さんの友人の元へ巣立ったそうです。そして1匹は「こうめ」ちゃんという名前をもらい、投稿者さんの家族になったのだそう。甘えん坊なこうめちゃんは家族のアイドルになったといいます。大変な時期を乗り越えたからこその強い絆に、心が温かくなります。

投稿には「こんな優しい方がいらっしゃる事が何よりも嬉しいです。猫さんたちも幸せだろうなあ」「猫たちがカメラ目線ではなく、主様を見ているのが伝わります。本当に信頼してる様に見えて素敵です」「幸せな子猫たちです。 主さんの行動に感謝でいっぱいです」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「猫と昼寝」では、こうめちゃんと同居猫のあぽろくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫と昼寝」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。