アスコット競馬場から日本時間６月９日、英Ｇ１のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）の登録馬３７頭が発表され、海外の各ブックメーカーはオッズを更新している。昨年のジャパンＣの上位１、２着馬の再戦で、人気を分け合う形となっている。

１番人気は昨年の覇者で、コロネーションＣで勝ち馬から４１馬身半差の大敗から巻き返しを目指すカランダガン（セン５歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）。昨年はジャパンＣを制覇した。ウィリアムヒルでは３・５倍、ｂｅｔ３６５では３・２５倍となっている。

日本調教馬で、昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は２番人気。昨年のジャパンＣではカランダガンに続く頭差２着。ウィリアムヒルでは４・５倍、ｂｅｔ３６５では４倍となっている。

昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）が３番人気でウィリアムヒル、ｂｅｔ３６５ともに７倍。

ダリズは英国のロイヤルアスコット開催のプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）から、夏季休養を経てフォワ賞・Ｇ２（９月６日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ。凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の連覇をローテーションが発表されているが、”キングジョージ”に参戦となれば注目を集めることになる。

天皇賞・春で鼻差２着のヴェルテンベルク（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父キタサンブラック）はウィリアムヒルでは３４倍で２２番人気タイ。ｂｅｔ３６５では３４倍で２３番人気タイとなっている。