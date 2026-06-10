◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

私事で恐縮だが、今年４月で勤続３５年を超えた。写真担当として配属され、現場取材からデスク業務まで写真漬けの日々だった。入社当初はフィルムで撮影していたが、現在はデジタルとなり、同じ写真を撮って送信するというプロセスが、まったく別の業種なのではと思うほど変化した。折しも６月１日は「写真の日」。そこで今回は、プロ野球取材でのカメラマン業務の今昔をひとつ。

入社時はフィルム全盛期。何をするにもまずカメラにフィルムを入れることから始まった。３６枚撮りを１試合平均１０〜１５本ぐらい使用していた。ナイターでは試合開始から早い段階で「早版」の締め切りがあるので、それまで撮影したフィルムをバイク便で会社へ送る。試合後は急いで帰社し、現像後に写真を選んでもらい、１試合平均２〜３枚を出稿する流れだった。取材は基本的には試合開始からで、それまでは練習を見ているだけだった。

現在はデジカメとなり、紙面だけでなく自社サイトやＳＮＳ用の写真も必要で、全てが時間との勝負。練習中も撮っては送信を繰り返し、試合中はパソコンで写真を選びながらリアルタイムで送信する。１日の撮影枚数は平均４０００枚、送信も１００枚程度で、フィルム時代からは考えられない忙しさだ。しかし、ネットやＳＮＳではすぐに反応があり、アクセス数が増えるとうれしく、それが取材へのモチベーションになっている。

皆さんもプロ野球観戦に行った際は、ぜひカメラマン席を見てほしい。速報に追われながら、写真を送信しているカメラマンたちがいるはずだ。（写真担当・朝田 秀司）

◆朝田 秀司（あさだ・しゅうじ）１９９１年入社。耳が遠くなってきたので補聴器導入を検討中。