◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス プロアマ戦（１０日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

前週のヨネックスレディスでツアー初優勝を飾った２２歳の吉田鈴（りん、大東建託）は「たくさん（祝福の）連絡をいただいた。本当に良かった」と笑顔を見せた。しっかりと目を通しながら、２時間かけて返信した。

米ツアーを主戦場にする姉の優利からも、メッセージは届いた。「（時差があって）寝ていると思ったので、自分からＬＩＮＥをした。内容はもう忘れちゃいましたけど」。姉妹で喜びを分かち合った。

今大会で、ツアー史上５人目の初優勝からの２週連続優勝がかかる。「先週のことは忘れる勢いでやろうと思っている。優勝した次の週は大事だよと言われるので、もう一回気を引き締めたい」と意気込みを語った。

優勝者と２位、終了時のメルセデスランキング上位３位までが海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕、英国ロイヤルリザム＆セントアンズＧＣ）の出場資格を得る。「全英はやっぱり行きたい。海外メジャーに出たことがないので。１回そういうフィールドに行くと、もっといろんなものが見えてくると思う」。連勝でメジャー切符を持ち帰る。