Mrs. GREEN APPLE『CEREMONY』2026をWOWOWで今夏放送・配信決定 ORANGE RANGE、TXT、FRUITS ZIPPERら出演
Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたエンタテインメントショー『CEREMONY』の模様をWOWOWが今夏に放送・配信することが決定した。
【動画】昨年「CEREMONY」で披露したMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」をテーマに昨年初開催された『CEREMONY』は、ライブコンサートやフェスティバルとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいタイプのエンタテインメントショー。10日、11日の2日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜で開催される今年の同イベントの模様を、WOWOWではDAY-1、DAY-2として放送・配信する。各日ともに多彩なアーティストを迎え、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う祭典となる。
DAY-1にはMrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHERが出演。DAY-2にはMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン（※ライブ演奏シーンの放送・配信なし）、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSが出演する。
昨年、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE。年末には3年連続となる日本レコード大賞を獲得し、第76回NHK紅白歌合戦では白組トリを務めた。そして2026年1月1日より、自身にとって新たなステージとなる「フェーズ3」を開幕。その活動の一つ一つに大きな注目が集まっている。
『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」2026 DAY-1、DAY-2』
WOWOWで今夏放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり
【動画】昨年「CEREMONY」で披露したMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」をテーマに昨年初開催された『CEREMONY』は、ライブコンサートやフェスティバルとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいタイプのエンタテインメントショー。10日、11日の2日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜で開催される今年の同イベントの模様を、WOWOWではDAY-1、DAY-2として放送・配信する。各日ともに多彩なアーティストを迎え、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う祭典となる。
昨年、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE。年末には3年連続となる日本レコード大賞を獲得し、第76回NHK紅白歌合戦では白組トリを務めた。そして2026年1月1日より、自身にとって新たなステージとなる「フェーズ3」を開幕。その活動の一つ一つに大きな注目が集まっている。
『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」2026 DAY-1、DAY-2』
WOWOWで今夏放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり