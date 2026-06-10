【YouTubeチャート】サカナクション1位返り咲き 嵐がTOP100内に17作ランクイン
2026/5/29-6/4のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比9.5％増、TOP100の初登場作は18作（前週7作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位（前週2位）はサカナクション「夜の踊り子」（513.0万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで再注目された。山口一郎も自身のYouTube番組などで、“ミームダンス”を披露しているほか、M!LK、なにわ男子、GENERATIONS、LE SSERAFIM、乃木坂46、FRUITS ZIPPERのメンバーらも楽曲を使った関連動画をアップするなど、再生回数は引き続き高水準で推移しており、2週ぶりに1位へ返り咲いた。
2位（前週1位）はM!LK「好きすぎて滅！」（467.8万回）。2025年10月に配信リリースされた、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。昨年10月の初登場以来、32週連続でTOP100内にランクインしており、そのうち28週はTOP10内、しかも前週は12度目の首位となっていた。3位（前週3位）はM!LK「爆裂愛してる」（411.1万回）で、TOP3の顔ぶれは前週と変わらなかった。
4位（前週15位）は5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐の「Five」（334.6万回）。嵐の楽曲は8位に「Happiness」（236.3万回）、9位に「Monster」（209.4万回）など、TOP10内に3作、TOP100内には17作（前週2作）がランクインしている。
10位にはaespa「LEMONADE」（197.8万回）が初登場。5月29日リリースの2ndフルアルバム『LEMONADE』のタイトル曲で、シンセベースが特徴的なエレクトロニック・ダンスナンバー。ミュージックビデオ（MV）では、自分たちのスタイルで暗黒の世界を変貌させていくメンバーの姿を描くことで、「危機をチャンスに変える」という楽曲のメッセージを表現している。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述の嵐が17作（前週2作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが4作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週5作、大森元貴名義含む）、HANAが3作（前週3作）、サカナクションが2作（前週4作）となった。
14位は、きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」（161.2万回）。2012年にテレビアニメ『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系）のオープニング（OP）テーマとして使用され、現在もSNSを通じて拡散され続けている楽曲だが、5月29日に『THE FIRST TAKE』に登場したこともあり再生回数が急増した。
23位（前週65位）はVaundy「飛ぶ時」（122.4万回）。4月クールのテレビアニメ『黄泉のツガイ』（TOKYO MXほか）のOPテーマで、同アニメのエンディング（ED）テーマ「飛ぼうよ」とともにVaundyが書き下ろした。OPテーマはVaundyが、EDテーマはyamaが歌唱しているが、作品に登場する“ツガイ”のように、歌唱を入れ替えたバージョンも制作されており、Vaundyが歌う「飛ぼうよ」、yamaが歌う「飛ぶ時」もリリースされている。なお、原作となる漫画『黄泉のツガイ』は、『鋼の錬金術師』で知られる荒川弘氏の最新作。
24位（前週67位）はCUTIE STREET「キュートなキューたい」。5月27日リリースの両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」のタイトル曲で、テレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系）のEDテーマ。MVでは、カラフルな森を舞台に、ガールスカウト風の衣装をまとった8人が探検隊として登場。双眼鏡や虫取り網を手に、ポップでキュートな冒険を繰り広げる。
※カッコ内は視聴回数
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1位（前週2位）はサカナクション「夜の踊り子」（513.0万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで再注目された。山口一郎も自身のYouTube番組などで、“ミームダンス”を披露しているほか、M!LK、なにわ男子、GENERATIONS、LE SSERAFIM、乃木坂46、FRUITS ZIPPERのメンバーらも楽曲を使った関連動画をアップするなど、再生回数は引き続き高水準で推移しており、2週ぶりに1位へ返り咲いた。
4位（前週15位）は5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐の「Five」（334.6万回）。嵐の楽曲は8位に「Happiness」（236.3万回）、9位に「Monster」（209.4万回）など、TOP10内に3作、TOP100内には17作（前週2作）がランクインしている。
10位にはaespa「LEMONADE」（197.8万回）が初登場。5月29日リリースの2ndフルアルバム『LEMONADE』のタイトル曲で、シンセベースが特徴的なエレクトロニック・ダンスナンバー。ミュージックビデオ（MV）では、自分たちのスタイルで暗黒の世界を変貌させていくメンバーの姿を描くことで、「危機をチャンスに変える」という楽曲のメッセージを表現している。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述の嵐が17作（前週2作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが4作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週5作、大森元貴名義含む）、HANAが3作（前週3作）、サカナクションが2作（前週4作）となった。
14位は、きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」（161.2万回）。2012年にテレビアニメ『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系）のオープニング（OP）テーマとして使用され、現在もSNSを通じて拡散され続けている楽曲だが、5月29日に『THE FIRST TAKE』に登場したこともあり再生回数が急増した。
23位（前週65位）はVaundy「飛ぶ時」（122.4万回）。4月クールのテレビアニメ『黄泉のツガイ』（TOKYO MXほか）のOPテーマで、同アニメのエンディング（ED）テーマ「飛ぼうよ」とともにVaundyが書き下ろした。OPテーマはVaundyが、EDテーマはyamaが歌唱しているが、作品に登場する“ツガイ”のように、歌唱を入れ替えたバージョンも制作されており、Vaundyが歌う「飛ぼうよ」、yamaが歌う「飛ぶ時」もリリースされている。なお、原作となる漫画『黄泉のツガイ』は、『鋼の錬金術師』で知られる荒川弘氏の最新作。
24位（前週67位）はCUTIE STREET「キュートなキューたい」。5月27日リリースの両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」のタイトル曲で、テレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系）のEDテーマ。MVでは、カラフルな森を舞台に、ガールスカウト風の衣装をまとった8人が探検隊として登場。双眼鏡や虫取り網を手に、ポップでキュートな冒険を繰り広げる。
※カッコ内は視聴回数