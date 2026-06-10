３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３、１４日）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、行司、呼出しら約６５人が１０日、航空機に搭乗して羽田空港から出発した。２便に分かれており、９日には横綱豊昇龍らが第１班が出発していた。

ファッションの本場への旅立ちとあってか、力士たちの機内持ち込みバッグもハイブランドなど、おシャレ心がきらり。名古屋場所では関脇に番付を落とす大関安青錦（安治川）は、フランスの高級ブランド「エルメス」のトートバックを青い着物に合わせた。「ヨーロッパに行くのは（昨年１０月のロンドン公演に続き）２回目。しっかり自分らしく、いい相撲を取れたらいいなと思います」と意気込み。パリの印象を「すごく古い歴史ある街。しっかり観光できたら」とも話した。空港では、海外の観光客に記念撮影を求められると、気さくに応じていた。

関脇熱海富士（伊勢ケ浜）もフランスの高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のモノグラム柄のクロスバッグで颯爽と。黒っぽい着物に黒いスーツケースとシックな色合いでまとめていた。平幕錦富士は鮮やかなミントブルーの着物にボッテガ・ヴェネタの黒いバッグを手に、平幕千代翔馬は収納力抜群のゴヤールのバッグを持って機上の人となった。