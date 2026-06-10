ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチが１０日、都内で今夏の代表活動に関する会見に臨み、サッカーで北中米Ｗ杯に臨む日本代表へエールをおくった。サッカーＷ杯は１２日に開幕し、日本は１４日に１次リーグ第１戦・オランダ戦（ダラス）を控える。ジョーンズＨＣは「素晴らしい活躍を期待しています」と語った。

サッカー日本代表の森保一監督とは昨年１０月、日本テレビの企画で対談するなど親交あるジョーンズＨＣ。ラグビーも２７年にＷ杯オーストラリア大会を控える中「Ｗ杯で活躍することで、日本の子どもたちに夢を与えたり憧れの対象になることはすごく大事だと思っている。そこを通じて、日本全体のスポーツ熱を上げていきたい」とコメント。「森保監督は、どう戦うかを熟知されていると思う」とし「最後の２０分で勝利が決まると思う。日本代表には、力強いフィニッシュをして欲しい」と指揮官の目線で期待を寄せた。

ラグビー日本代表は夏のテストマッチに向け１３日から宮崎合宿に臨むが、Ｗ杯４大会連続出場のＮＯ８リーチ・マイケル（ＢＬ東京）もメンバー入り。ジョーンズＨＣは、サッカーで史上初の５大会連続出場に挑む３９歳のＤＦ長友佑都に触れ「リーチ（３７歳）より、若いですか？ リーチよりも、若く見えますね」と報道陣を笑わせた。そして「一度、（インテルの一員として）パルマ（都市名）でプレーしているのを見たけど、彼は左サイドを運動量高く走り回っていた。彼の年齢も考えても、世界で戦えるのは本当に素晴らしいこと」と称えていた。