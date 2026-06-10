女子アジアカップを制した北朝鮮女子サッカーのU17代表をたたえる金総書記＝1日、平壌/KCNA

香港／ソウル（CNN）北朝鮮の女子サッカーが快進撃を続けている。アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ制覇を受けて、金正恩（キムジョンウン）総書記がこのほど祝賀行事を開き、選手たちは感激の涙を流した。

平壌を拠点とする「ネゴヒャン女子蹴球団」は先月、敵対する韓国の地でチャンピオンリーグ決勝を制し、優勝を果たした。北朝鮮女子サッカーのU17代表とU20代表も、それぞれのカテゴリーで世界トップクラスに君臨している。

正恩氏は先週、平壌市内でネゴヒャンとU17代表の記念試合を観戦した。U17のチームは女子アジアカップの決勝で日本を5-1で破り、またひとつ輝かしいタイトルを獲得したばかりだ。

選手らは「信頼できる女性たち」「誇り高き祖国の娘たち」と称賛された。

北朝鮮の朝鮮中央通信（KCNA）によると、ネゴヒャンの選手らは「敬愛する金正恩同志の愛と恩情」が全員を「さらなる目覚ましい成果」へ導いていると強調した。

来年ブラジルで開催される女子ワールドカップ（W杯）に向け、北朝鮮の選手らが優勝のチャンスを視野に入れている可能性も指摘される。

韓国の統一省によると、スポーツ好きの正恩氏は北朝鮮の国際的地位を高める手段として、スポーツ選手の育成に改めて注力してきた。

女子サッカー強化プログラムの裏で、いったい何が原動力になっているのか。秘密のベールに包まれた北朝鮮の事情を正確に知ることは難しいが、CNNは北朝鮮のチームにかかわったり、対戦したりした監督やコーチにインタビューして、その実像に迫った。

早期のスタート

先月のチャンピオンズリーグ決勝で日本の日テレ・東京ヴェルディベレーザに対する決勝ゴールを決めたのは、ネゴヒャン主将のFWキムギョンヨン選手だ。キム選手のサッカー人生は10年以上前、平壌国際サッカー学校から始まった。

同校は13年、スポーツ振興に熱意を注ぐ正恩氏の意向を受け、サッカーの英才教育機関として開設された。それ以来、7歳から17歳までの少年少女数百人がここで訓練を受け、多くが北朝鮮を代表する選手として国際舞台に立ってきた。北朝鮮男子代表のFWハングァンソン選手もその一人だ。ハン選手は一時、イタリアでもプレーしていた。

キムギョンヨン選手は現在24歳。厳しく管理された若手育成システムの模範的な成功例だ。10歳でサッカーを始めて各年齢区分の代表選手を務め、フル代表のスターストライカーとなり、所属クラブをアジアトップの栄冠に導いた。

チャンピオンズリーグの大会最優秀選手（MVP）に選ばれた後のインタビューで、「選手たちはフル代表レベルの国際試合の経験こそまだ足りないが、チームとして大きく成長してきた」「私たちは弱点を克服し、今後の国際大会で力強い結果を出せるよう懸命に努力する」と述べた。

国際サッカー連盟（FIFA）からの数少ない指導者の一人として、18年に北朝鮮でのコーチ育成に招かれた英国人のスティーブン・コンスタンティン氏は、選手たちのフィジカルの強さを指摘する。

「北朝鮮のチームを見て一番驚かされるのは、非常に強い攻撃性と勤勉さだ」と、コンスタンティン氏は語る。同氏は現在、ルワンダ男子代表チームの監督を務めている。

反復練習あるのみ

韓国女子代表チームの元監督、コリン・ベル氏は北朝鮮チームとの対戦経験を持つ。北朝鮮の選手たちについて「技術面で非常に優れている。純粋な身体能力と技術、スピードで、同じ年齢区分のほとんどのチームを圧倒することができる」と語った。

ベル氏は最近のアジアカップでの北朝鮮U20代表の戦いぶりを分析したうえで、北朝鮮の選手たちは「単純な」流れの中で非常に良く統制が取れ、熟達したプレーを見せると指摘した。

「一人ひとりの走りを見たが、全員がまったく同じ走り方だ。非常に早い段階から徹底的に反復練習を積んでいる。ユースの年代ではとてもかなわない相手だ」と、ベル氏は話す。

チャンピオンズリーグの準々決勝でネゴヒャンに敗れたベトナム女子サッカーの強豪、ホーチミン・シティFCに在籍する米国人のDFライリー・チェスナ選手も、北朝鮮チームのスムーズな連携に言及した。

「選手たちは自分の行くべき場所を正確に把握していることが分かった。パスや動きも完璧で、ついていくのが大変だった」と振り返る。

北朝鮮の選手たちは精神面でも優位に立っていると、ベル氏は言う。

「彼女たちにとってはただの試合ではないことが分かる。プレーのしかたにある種の必死さがあり、成果を挙げなければという雰囲気が伝わってくる」

ベル氏は北朝鮮の統治体制や貧困に言及し、「若い女性選手たちにとって、スポーツは将来にかけて家族を助けるための大きな選択肢だ。それがプレーに出る。あの必死さはまねできるものではない」と述べた。

FIFAで長年トレーナーを務める香港出身のクォックカーミン氏は13〜19年の間に4回、北朝鮮でコーチの指導にあたった。「欧州諸国のユース年代は結果というより選手の育成に集中しているが、アジアでは認められるために結果を出す必要がある」と話す。

「優勝すれば正恩氏が空港で出迎える。これは決定的な意味を持つ」

今後は来年のワールドカップに関心が移るだろう。波乱続きだったフル代表が国際舞台に戻る。

北朝鮮女子代表は2000年代初めにアジアカップ三連覇を果たしていたが、11年の女子ワールドカップで選手5人が禁止薬物の陽性反応を示し、次の大会の出場権を剥奪（はくだつ）された。さらに19年の東アジアサッカー選手権は理由を明かさないまま出場を辞退し、23年のワールドカップは新型コロナウイルス感染拡大への懸念を理由に参加を見送った。

だが今年初め、チームの半分近くを新しい顔ぶれに交代させて再登場し、ワールドカップ出場権を獲得した。

今年のアジアカップで健闘し、準々決勝で開催国オーストラリアに惜敗したものの、オーストラリア代表のジョー・モンテムーロ監督から「今大会最高のチーム」と称賛された。

今後も実績あるユース出身の選手が次々とフル代表に送り込まれ、チームには明るい将来が待っているだろう。そう語るのは、アジアのサッカー界を取材するフリージャーナリストのジーナ・バニュロ氏だ。

ワールドカップでも若い新人が代表入りするとみられ、育成カテゴリーでの世界的な活躍を再現できるかどうかが注目される。

バニュロ氏は「北朝鮮がナショナルチームの大会を席巻することになるだろうか。私は確信が持てない」と語り、開催国ブラジルや米国の名を挙げて競争の激しさを強調した。

そのうえで、「北朝鮮がグループリーグの段階にせよ、少なくともいくつかの試合で勝利を収めるだろうとは予想している」と語った。