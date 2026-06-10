◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。主将の鈴木大は試合前練習後に取材対応。「監督がああいうかたちでチームを離れるというのは監督だけの責任ではない。プレーするのは僕らなので、不甲斐ない積み重ねがこういうかたちになってしまったので、うまく表現できないですけどまだ８５試合あるなかで前を向いていこうというかたちなので、若い子はとにかく責任を感じずに前に前にという気持ちでやってもらいたい。自分はキャプテンなので自分自身も諦めずに頑張りますし、迷わないように前に進めるように背中を押してあげたいなと、思います」と語った。

チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強パーク宮城）では投打に精彩を欠いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。

首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、早ければ１０日に自力優勝が消滅。５位のロッテと７ゲーム差でのリーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

２０年に一度１軍監督を務め、２軍監督を経て再び１軍の指揮を執るという異色の経歴をたどってきた三木監督。１軍復帰２年目で、思うような結果は残せなかった。

代わって、塩川ヘッドが監督代行を務める。長年楽天のコーチとしてチームを支えてきた監督代行が巻き返しを図る。