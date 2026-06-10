「今日好き」表すみれ、ナポレオンデザインのノースリ姿披露「色白で眩しい」「上品さとカジュアルさが素敵」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが6月8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加美女「大人っぽい」素肌輝くノースリ×デニム姿
表は「ちょっと格好つけちゃったりして」とつづり、写真を投稿。街中で撮影された写真では、サングラスを頭にかけ、白のナポレオンデザインのノースリーブトップスにダメージデニムを合わせたスタイルで、スラリとのびた腕が際立つコーディネートを公開している。
この投稿には「イケイケで素敵」「格好良いし可愛い」「色白で眩しい」「上品さとカジュアルさが素敵」「モデルさんみたいで最高」「夏風ファッションで大人っぽい」「オシャレで憧れる」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加美女「大人っぽい」素肌輝くノースリ×デニム姿
◆表すみれ、ナポレオンデザイントップスで美腕披露
表は「ちょっと格好つけちゃったりして」とつづり、写真を投稿。街中で撮影された写真では、サングラスを頭にかけ、白のナポレオンデザインのノースリーブトップスにダメージデニムを合わせたスタイルで、スラリとのびた腕が際立つコーディネートを公開している。
◆表すみれの投稿に反響
この投稿には「イケイケで素敵」「格好良いし可愛い」「色白で眩しい」「上品さとカジュアルさが素敵」「モデルさんみたいで最高」「夏風ファッションで大人っぽい」「オシャレで憧れる」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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