東京ばな奈×Jagabeeが夢のコラボ！甘じょっぱい新感覚スナックが登場

東京みやげの定番「東京ばな奈」と、人気ポテトスナック「Jagabee」がまさかのコラボレーション♡2026年に35周年を迎えた東京ばな奈のコラボイヤー第3弾として、『Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味』が誕生しました。じゃがいもとバナナという意外な組み合わせながら、甘さと塩気が絶妙に調和した新感覚のおいしさが魅力。東京駅限定のスペシャルセットや記念ステッカーも登場し、話題を集めそうです。

東京ばな奈35周年記念コラボが実現

1991年の誕生以来、多くの人に愛され続ける東京ばな奈。35周年を記念したコラボイヤーの第3弾として、カルビーの人気ブランド「Jagabee」とタッグを組みました。

累計販売数20億個突破※1、さらにバナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一の売上※2を達成した東京ばな奈ならではの遊び心が詰まったコラボです。

今回発売される『Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味』は、Jagabee特有のカリッサクッとした食感に、東京ばな奈らしいバナナの風味と発酵バターのコクをプラス。

ほんのり甘じょっぱい味わいがクセになる、新しい東京みやげとして注目されています。

※1：集計期間:1991年11月22日～2025年4月30日

※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

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商品ラインアップと限定セット

Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味

価格：1,188円（税込）

じゃがいもの旨みを活かしながら、バナナと発酵バターの風味を重ねた新感覚スナックです。

内容量：8袋入

Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット

価格：3,300円（税込）

さらに東京駅一番街「東京おかしランド」限定で、特別なセットも販売されます。お菓子だけでなく、かわいいオリジナルグッズも付いたファン必見の内容です。

内容：東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入／東京ばな奈「見ぃつけたっ」8個入／東京ばな奈 クリアポーチ／東京ばな奈 ミニタオル

東京駅限定のうれしい特典も

2026年6月16日（火）から7月16日（木）まで、東京駅一番街「東京おかしランド」にて先行販売を実施。

さらに「東京じゃがばな奈」を購入した方のうち先着3,000名には、35周年を記念したオリジナルステッカーがプレゼントされます。

東京ばな奈のパッケージデザインやシンボルマーク、35周年ロゴをあしらった限定デザインで、コレクションしたくなるかわいさ♡なお、ステッカーは1会計につき1点、なくなり次第終了となります。

2026年7月17日（金）以降は、東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）でも販売予定です。

まとめ

東京ばな奈とJagabeeという人気ブランド同士が生み出した『東京じゃがばな奈 バナナバター味』は、意外性とおいしさを兼ね備えた“最驚東京みやげ”。

甘じょっぱい味わいと軽やかな食感は、おやつタイムにもぴったりです。限定グッズ付きのスペシャルセットやオリジナルステッカーも見逃せないポイント。

東京駅を訪れる予定がある方は、この特別なコラボ商品をぜひチェックしてみてください♪