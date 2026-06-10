フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（44）が10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演し、かつて共演の人気フリーアナウンサーの素顔に言及した。

この日のゲストはフリーアナウンサーの杉崎美香と岡副麻希。杉崎は03年放送開始のフジテレビ朝の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターとして知られ、番組では杉崎と2年間共に同番組キャスターを務めた遠藤アナに事前取材を行った。

VTRで登場した遠藤アナは杉崎について「“目覚まし天使”でしたっけ、そう言われていましたよね」と語り、「確かに画面上はそういうふうに見られるかもしれないですけれど、天使ではないですね」とぶっちゃけた。

「とにかくお酒飲むんですよ、とにかくお酒大好きなんで」と言い、「私が今まで口外していないので。今日初めて口外したので。そういう意味では私のおかげで、“めざまし天使”というブランドは20年近くは保てたんじゃないかなと思います」と強調した。

「ようやく20年越しに言えました。天使ではないです」と繰り返した。最後は画面越しの杉崎に向かって「怒らないでください！言っちゃいました、いろいろと。久しぶりに飲みに行きましょう」と呼びかけた。

スタジオで映像を見終えた杉崎は「これはたぶんスタッフからの誘導尋問があったんだと思います」と言い訳し、「確かにお酒のところとかは本当です。全然天使ではありませんよね。そこはもう認めますね」と苦笑した。