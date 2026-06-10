10日の天気は梅雨の晴れ間となった所が多くなりました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■西日本や東海は梅雨の晴れ間 久しぶりに日差したっぷり

10日（水）は梅雨前線が南に下がった影響で、日差しが届いた所が多くなりました。東北の太平洋側や北陸、東海や近畿を中心に日差しが届いて、梅雨入りしている地域も梅雨の晴れ間となりました。高知や大阪では日照時間が9時間を超えていて、梅雨入り後一番の長さとなっています。関東は昼ごろまで雲が多く梅雨らしい天気となっていましたが、昼過ぎになって雲の隙間から晴れ間が広がってきました。東京都心も久しぶりの青空となりました。

■西日本では30℃以上の真夏日も カラッとした暑さに

日差しが届いた西日本や東海を中心に25℃以上の夏日になった所が多くなっています。愛知県の豊田や高知、大分の日田などで30℃以上の真夏日を観測しています。ただ、湿度は比較的低く、カラッとした暑さとなったようです。東京都心では1週間連続で最高気温が25℃に届かず梅雨寒となっていましたが、午後3時現在の気温も24.3℃と25℃未満となっています。

【10日の最高気温】午後3時まで

美濃（岐阜） 31.0℃ 7日ぶりの真夏日

桑名（三重） 30.8℃ 11日ぶりの真夏日

豊田（愛知） 30.6℃ 9日ぶりの真夏日

日田（大分） 30.4℃ 4日ぶりの真夏日

久留米（福岡）30.3℃ 4日ぶりの真夏日

高知 30.1℃ 7日ぶりの真夏日

東京 24.3℃ 8日連続の25℃未満 ※午後3時まで

■沖縄や奄美は前線が停滞 梅雨末期の大雨に警戒続く

沖縄や奄美付近には梅雨前線が停滞していて、前線の活動が活発になっています。与那国島では1時間に44.0ミリの激しい雨を観測しています。発達した雨雲が海上に抜ける時間もあるものの、沖縄地方では11日（木）にかけて警報級の大雨になる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒が必要です。奄美地方でもこれまでの雨量が200ミリを超えている所があり、地盤が緩んだ状態が続いています。少しの雨でも土砂災害には十分な注意が必要です。

気象予報士 澤麻美