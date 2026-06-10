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【アフター写真】キャンプに飽きた犬さん

パグのモナカちゃんと暮らす「KaKoA」（@KaKoA90764576）さんが投稿したのは、キャンプ場でのモナカちゃんの2枚の画像。到着直後の嬉しそうな表情と、その後の何とも言えない表情との落差が多くの人から笑いと共感を得た模様です。



「小さい子供と一緒ですね」

「感情のオン・オフが激しいｗ」

「お家帰りたいって顔がかわいい」

「前足の畳み具合に『もう動く気ゼロ』な意志を感じて好きです」



子どもがすぐ「飽きた」と言い出す様子を思い出す人や、前足の畳み方に対して「もう動く気ゼロ」と意志を読み取る声など、モナカちゃんの表情と仕草をユーモラスに表現したコメントが相次ぎました。感情の変化があまりにも豊かで正直なモナカちゃんの姿に、多くの人が思わず笑みをこぼしたようです。



そんなモナカちゃんはキャンプ中、いったいどんな様子だったのでしょうか。また、普段はどのような性格の子なのでしょうか。キャンプ中の過ごし方や普段のモナカちゃんのキャラクターについて、KaKoAさんに詳しいお話を伺いました。



ーーキャンプ中のワンシーンだそうですが、どんな状況でしたか？



「みんなでバーベキューの準備をしていた時で、日陰が無かったのでタープの下の涼しい所で少し待っててもらっていました」



ーー到着してからどのくらいの時間で表情が変わったのでしょうか？



「楽しそうに座っている写真からもう飽きてしまった写真まで、30分も経っていないと思います。到着してからだと1時間後ぐらいにはもう飽きてましたね」



ーー外にいる時はどのように過ごしていますか？



「散歩やお出掛けが好きなので、外にいる時は飼い主をぐいぐい引っ張って活発によく歩きます。ただ、暑さに弱く真夏はあまりお出掛けできないので、今の時期のお出掛けを楽しんでます」



ーー家に帰る時、モナカちゃんの様子は？



「車での移動はいつもリラックスしてぐっすり寝てます。この日も帰りはずっと寝てました」



ーーモナカちゃんは普段どんなワンちゃんでしょうか？



「とても人懐こくて食いしん坊な子です。掃除機には怒りますが人に怒ることはありません（笑）。ちょっと太めなので、ダイエットを頑張ってます。コツコツと減量して一年前と比べて1キロ近く痩せました！でも食への執着は衰えていません（笑）」



ーーモナカちゃんと一緒に「こんなことをしてみたい！」というのは？



「まだ一緒に記念写真を撮ったことがないので、家族で素敵な写真をいつか写真館で撮りたいなーと思ってます」



投稿されたキャンプの写真以外にも、愛らしい一面をたくさん見せてくれたモナカちゃん。その豊かな表情から飼い主さんやご家族だけでなく、見る人全員を笑顔にしてしまう魅力を持っています。



KaKoAさんのXアカウントでは、モナカちゃんが見せるシュールな表情の数々を見ることができます。思わず笑ってしまう投稿が盛りだくさんです！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）