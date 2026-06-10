山形県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「米沢市」を抑えた1位は？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先での滞在や将来の移住先を検討する上で、現地の治安や夜間の歩きやすさは見逃せない重要なチェックポイントです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お肉も美味しくて自然が多く治安はいい」（40代男性／兵庫県）、「歴史的な城下町の街並みや自然環境もあり、生活の質が高い」（50代女性／広島県）、「暮らしやすさに配慮されていて、リラックスできそう」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは「街並みも綺麗で犯罪も少ないイメージだから」（30代女性／石川県）、「自然豊かで全体的に落ち着いた雰囲気だから」（40代女性／兵庫県）、「山形は県庁所在地でもそこまで都会っぽいイメージが無いので安心して暮らせそう」（30代男性／大分県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：米沢市／61票2位にランクインしたのは、上杉家ゆかりの城下町として知られる歴史の街「米沢市」です。米沢城址（松が岬公園）は春の桜が美しく、米沢牛などの絶品グルメや小野川温泉などの名湯も楽しめます。歴史と伝統を重んじる気風が色濃く残っており、犯罪発生率が低く誰もが穏やかに暮らせる環境が高く評価されました。
回答者からは「お肉も美味しくて自然が多く治安はいい」（40代男性／兵庫県）、「歴史的な城下町の街並みや自然環境もあり、生活の質が高い」（50代女性／広島県）、「暮らしやすさに配慮されていて、リラックスできそう」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：山形市／78票見事1位を獲得したのは、県庁所在地の「山形市」です。蔵王連峰の雄大な自然を背に、名刹「山寺（立石寺）」や日本一の芋煮会など独自の文化が息づく魅力的な街です。都市としての利便性を誇りながらも、周囲を豊かな山々に囲まれた落ち着きがあり、地域住民による防犯活動や見守りがしっかりと機能しています。
回答者からは「街並みも綺麗で犯罪も少ないイメージだから」（30代女性／石川県）、「自然豊かで全体的に落ち着いた雰囲気だから」（40代女性／兵庫県）、「山形は県庁所在地でもそこまで都会っぽいイメージが無いので安心して暮らせそう」（30代男性／大分県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)