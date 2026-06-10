超ときめき宣伝部、プリンセスな衣装で登場！ ティアラも笑顔もまぶしいスタイリング＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットに、超ときめき▽宣伝部（※▽はハートマーク）が登場した。
【写真】超ときめき宣伝部、メンバーのソロショット
■元気いっぱいで登場！
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
この日、超ときめき宣伝部は、ティアラを身に着けたプリンセスな衣装でグリーンカーペットに登場。
それぞれのメンバーカラーの、フリルがかわいいミニ丈のスカートが印象的で、ウエスト部分にシルバーのアクセントが入った輝く衣装をまとっていた。サイドに飾られたリボンもキュートで、白いソックスと靴を合わせたガーリーなスタイリングで元気いっぱいに撮影に応じた。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみが登場する。
【写真】超ときめき宣伝部、メンバーのソロショット
■元気いっぱいで登場！
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
それぞれのメンバーカラーの、フリルがかわいいミニ丈のスカートが印象的で、ウエスト部分にシルバーのアクセントが入った輝く衣装をまとっていた。サイドに飾られたリボンもキュートで、白いソックスと靴を合わせたガーリーなスタイリングで元気いっぱいに撮影に応じた。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみが登場する。