超ときめき宣伝部　Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』の様子

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　ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットに、超ときめき▽宣伝部（※▽はハートマーク）が登場した。

【写真】超ときめき宣伝部、メンバーのソロショット

■元気いっぱいで登場！

　「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。

　この日、超ときめき宣伝部は、ティアラを身に着けたプリンセスな衣装でグリーンカーペットに登場。

　それぞれのメンバーカラーの、フリルがかわいいミニ丈のスカートが印象的で、ウエスト部分にシルバーのアクセントが入った輝く衣装をまとっていた。サイドに飾られたリボンもキュートで、白いソックスと靴を合わせたガーリーなスタイリングで元気いっぱいに撮影に応じた。

　今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみが登場する。