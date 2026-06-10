タレントの伊集院光（58）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、大物ミュージシャンの名言について語った。

この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で、ロック歌手・矢沢永吉の魅力を語った伊集院は「“アリよさらば”っていう教員モノのドラマをやった時に、番宣でラジオに来た」と振り返った。

そして「どのスタッフにも話し掛けて普通の感じ」と、気さくな矢沢の姿を回想。「そしたらスタッフが調子に乗って、“ちょっとラジオコントをやってくれませんか？”って言った時に出たのが、今や伝説になってる言葉で、“いいよ。俺はいいけど、YAZAWAはどうかな”」と打ち明けた。

これを受けて、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は「それはじゃあ、伊集院さんの前で言ったの！？」と大ウケ。伊集院は「結構アホなお調子乗りのスタッフが言ったことに対して、ニコッと笑って“いいよ”って言った後に、ちょっと遠くを見るような顔で“俺はいいけど”」と、当時の矢沢の表情を説明した。

しかし「その時すぐに、そのラジオドラマの原稿をみんな同時に捨てるっていう。“これはなくていい”」と、企画を没にしたことを明かし笑わせた。

また「矢沢さんのファンってみんな熱い。あのファンのことをどう思ってるんですか？」との質問に、矢沢は「ファン？ゴミだね。でも捨てられないゴミってあるだろ？」と答えたそうで、伊集院は改めて「名言製造マシーンみたい」と感心していた。