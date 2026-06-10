◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス プロアマ戦（１０日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

腰痛のためトーナメント特別保障制度を適用してツアーを欠場していた脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が今季初戦を迎える。開幕前日の１０日、練習後に取材に応じ「みんなに『おかえり』って言ってもらって、すごくうれしい。試合に対しては、すごく楽しみな気持ちと不安な気持ちが半々」と心境を明かした。

昨年１２月１０日に椎間板ヘルニアの手術を受けたが、痛みは残ったままだ。リハビリに時間を要し、ショット練習を再開できたのは２月。３月の開幕戦、ダイキンオーキッドレディスには間に合わなかった。「手術前と後で痛みは変わっていない」というのが現状で、飛距離はアイアンで１０ヤード、ドライバーは１５ヤード落ちた。

宮里藍サントリーレディスでの復帰を決めたのは５月に入ってから。ラウンドの数を増やしてみたが、なかなか大変だった。「３日連続を１回と２日連続を１回やった。全部歩いて回ったけど、最初の２日で足がだるくて。なんか、すごいなゴルファーって思った」。足腰の筋力の衰えを実感しながら、少しずつ前に進んでいる。

昨年１１月の伊藤園レディスでツアー初優勝を果たした。今年は米ツアーの予選会に挑戦する予定だったと明かした。「正直、ＱＴを１次から受けるつもりでいた。トライしたかった。日本で２勝目を挙げて、アメリカのＱＴを受けて、来年はアメリカで戦いたいと思っていたけど、痛みが消えないので。保留というか。今の体だと戦えない」。いったん白紙に戻すことになりそうだ。