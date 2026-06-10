◆ファーム・リーグ ハヤテ１―０中日（９日・ちゅ〜る）

巨人から「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づいてハヤテに派遣されている育成選手の代木大和投手（２２）が９日のファーム・リーグの中日戦で公式戦プロ初完投初完封勝利を挙げた。

最速１５１キロの速球主体に９回１１８球、４安打６奪三振で無失点。１―０の９回２死三塁で、この日最速タイの１５１キロを計測するなどギアを上げ、尾田を二ゴロに抑えた。１軍経験豊富なカリステからチェンジアップで空振り三振を奪うなど快投した。

代木は明徳義塾から２１年ドラフト６位で巨人に入団。プロ２年目の２３年に１軍でリリーフで１３試合に登板したが、２４年４月に「左肘内側側副じん帯再建術」を受け、同年オフに育成選手契約となった。

５年目の今季は先発としての実戦経験を積むため３月３１日から６月３０日までの予定でハヤテに派遣されている。巨人では「０６８」の背番号はハヤテでは「２６」。派遣後はファーム・リーグで１０登板４勝４敗、６４回２／３を投げて防御率４・３１の成績を残している。