その頭痛、気圧のせいかも。天気痛ドクターが教える『耳マッサージ』簡単セルフケア

雨が降る前や天気が崩れる前に、頭痛やめまい、肩こりなどの不調を感じることはありませんか？ こうした症状は「天気痛」と呼ばれ、気圧や湿度、気温の変化が関係していると考えられています。

なかでも気圧の影響を受けやすい「気圧タイプ」の人は、耳まわりの血流を整えることが大切。今回は、気圧タイプの人におすすめのセルフケアを、天気痛研究の第一人者として知られる佐藤純先生に教えていただきました。

頭痛・めまい・肩こり・首こりが出やすい「気圧タイプ」

気圧の影響を受けやすい人は、耳の奥の「内耳」が敏感になっています。耳や首をほぐして血行をよくし、刺激から守ることで、つらい不調を未然に防ぎます。

「くるくる耳マッサージ」で内耳の血行アップ

気圧を察知する「内耳」は、まわりの血行が悪くなるとむくんで敏感になり、わずかな気象変化でも不調をまねきやすくなります。マッサージで耳まわりの血流を促せば、天気痛の予防に。痛みが出そうなときはもちろん、毎日の習慣にするのもおすすめです。

【くるくる耳マッサージ】のやり方

Step1：親指と人さし指で両耳をつまみ、上・下・横に、それぞれ5秒ずつ引っぱる。そのまま耳を横に引っ張りながら、後ろ方向にゆっくりと5回回す。

※注意：ひっぱりすぎると耳の負担となるので逆効果。気持ちいいと感じる強さで行いましょう。痛みや違和感があるときはすぐに中止してください。

Step2：耳を包むように折り曲げて、5秒間キープする。

Step3：手のひらで耳全体をおおい、円を描くように後ろにゆっくりと5回回す。

頭痛やめまいが気になる日はもちろん、不調を感じる前のケアとして取り入れるのもおすすめです。気づいたときに耳まわりをやさしくほぐしてみてください。

教えてくれたのは……佐藤 純さん

医学博士。中部大学教授、愛知医科大学客員教授。日本慢性疼痛学会認定専門医。「天気痛ドクター」として気象と痛み、自律神経の関係を研究。著書に『マンガでわかる！「天気痛」のやわらげ方』（小学館）など。

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）