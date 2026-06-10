超ときめき宣伝部、ティアラ輝くメンカラ衣装で美スタイル際立つ「最上級にかわいいの！」ダンスも【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/10】5人組アイドルグループの超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）が6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】5人組アイドル、キラキラミニ丈衣装で登場https://mdpr.jp/interview/detail/4794961
超ときめき◆宣伝部は、メンバーカラーでキラキラ光るラメがあしらわれたミニ丈衣装に身を包み、頭には輝くティアラを乗せてグリーンカーペットに登場。フォトコール中にはヒット曲「最上級にかわいいの！」のダンスを踊るなど可愛らしい仕草を見せていた。
超ときめき◆宣伝部は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の5人組アイドルユニット。2025年8月にリリースされた楽曲「超最強」がTikTok音楽チャートランキングトップ50にて6週連続第1位、総再生回数25億回を突破。2026年7月からは「超ときめき◆宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2026」を開催が予定されている。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆超ときめき宣伝部、ミニ丈衣装で登場
超ときめき◆宣伝部は、メンバーカラーでキラキラ光るラメがあしらわれたミニ丈衣装に身を包み、頭には輝くティアラを乗せてグリーンカーペットに登場。フォトコール中にはヒット曲「最上級にかわいいの！」のダンスを踊るなど可愛らしい仕草を見せていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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