【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/30 - 06/05）20:00
予想　N/A　前回　-2.5%（前週比)

消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想　0.5%　前回　0.6%（前月比)　
予想　4.2%　前回　3.8%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.9%　前回　2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

【カナダ】
中銀政策金利（6月）22:45
予想　2.25%　前回　2.25%（カナダ中銀政策金利)

※予定は変更することがあります