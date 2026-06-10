Hey! Say! JUMP、大先輩が“裏切りゲーム”にサプライズ参戦「え、なんで!?」
Hey! Say! JUMPがメインを務めるバラエティー番組『いたジャン！』（毎週水曜 深0：15※関東ローカル）17日の放送では、新企画「裏切りガッシャン」に大先輩がゲストとして登場する。
【写真】吠える話を聞き入り…大爆笑する山田涼介
先月第1回目を放送したHey! Say! JUMPの絆が試される新企画「裏切りガッシャン」。 “一般人”と“裏切り者”がお互いの正体を知らないままカップタワーを積み上げていき、“一般人”はカップを積み上げるごとに点を獲得、“裏切り者”は倒すたびに点を得るゲーム。
さらに、自分の敵チームだと思う1人をそれぞれが指名し、一番多く指名された人がステージごとに脱落していく。“裏切り者”は自分の身分がバレないように“裏切り”を実行し、“一般人”は自分が脱落させられないように敵を欺く心理戦となる。
第1回目の「裏切りガッシャン」ではゲームの本質をつかみきれず、不甲斐（ふがい）ない結果に終わってしまったメンバーたち。17日から2週にわたって放送する“第2回裏切りガッシャン”には、メンバーも恐れる（？）大先輩が参戦。サプライズ参戦に一同驚がくで「え、なんで!?」と大混乱となる。
反省会を経て次こそは絶対に失敗できないメンバーに送り込まれた最強の刺客とどんな心理戦を見せるのか。そしてHey! Say! JUMPも背筋を伸ばす大先輩とは一体。今回はどちらのチームが勝利するのか。なお、FODでは10日午後10時から先行配信される。
【写真】吠える話を聞き入り…大爆笑する山田涼介
先月第1回目を放送したHey! Say! JUMPの絆が試される新企画「裏切りガッシャン」。 “一般人”と“裏切り者”がお互いの正体を知らないままカップタワーを積み上げていき、“一般人”はカップを積み上げるごとに点を獲得、“裏切り者”は倒すたびに点を得るゲーム。
第1回目の「裏切りガッシャン」ではゲームの本質をつかみきれず、不甲斐（ふがい）ない結果に終わってしまったメンバーたち。17日から2週にわたって放送する“第2回裏切りガッシャン”には、メンバーも恐れる（？）大先輩が参戦。サプライズ参戦に一同驚がくで「え、なんで!?」と大混乱となる。
反省会を経て次こそは絶対に失敗できないメンバーに送り込まれた最強の刺客とどんな心理戦を見せるのか。そしてHey! Say! JUMPも背筋を伸ばす大先輩とは一体。今回はどちらのチームが勝利するのか。なお、FODでは10日午後10時から先行配信される。