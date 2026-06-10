アイドルグループ「Aぇ! Group」の佐野晶哉（24）が9日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。福島・二本松市を旅した。

道中に「グループ組んで7年半経つんですけど…」と切りだし、「なにわ男子っていう超最強のライバルがずっと前を走ってるんで…」と同じ関西を拠点にしていたほぼ同期の存在の大きさを口にした。

「そこ（なにわ男子）がやらんこと、やらんこと…Aぇ! Groupにしかできへんこと！と思ったら、どんどん肩壊して分からんくなって。下ネタ言うてみたり、暴言吐いてみたりとか。普通のアイドルできんくなってるんですよね」と“迷走”ぶりを告白した。

この日も、ボルダリング挑戦前に「何もナシにやってもゾクゾクしないんで。自分を奮い立たせるために」と、「もしここでミスったらマジで今まで誰にもどこにも言ってない自分の暴露をします」と宣言。「なにわ男子に勝つ方ほうが大事や」とリスクを背負った。

ところがほぼ1段階も進めず落下。自らの暴露ネタとして「ほんまになんすけど、左乳首に…」と言いかけて、「その話は事務所NG」とマネジャーに止められた。「じゃあ家賃…」とネタを提案したが、それもNGが出た。

「ここ半年、ボディーソープで髪の毛洗ってます」と話した後、「もっといけます」と自らダメ出し。「初めて言うんですけど」と同グループが主演する映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（12日公開）のPRを始めた。スタジオの千鳥・大悟は「ほんまコイツは悪いヤツやで」、ノブも「計算ずくやん」と苦笑いだった。