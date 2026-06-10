女優の北乃きい（35）が10日、インスタグラムを更新。SNS上で話題となっている自身の“激変”ショットについて説明した。

話題となっているのは、北乃が昨年3月〜8月ころまでにアップしていた自身の写真や動画。黒を基調としたダブルブレストジャケットとスリムスカートで上品かつ大人っぽい印象のスタイルや、黒のトップスにミニのプリーツスカートとハイソックスというコーディネートで膝上から太ももにかけての“絶対領域”を露出した写真などが拡散され「北乃きい現在35歳 最近可愛さと色気が増してると思うんだけど。一枚目可愛すぎんか？」「北乃きいちゃん、痩せてめっちゃ可愛くなってる もともと美人さんだけど、痩せて変われるって最高！頑張ろう」「北乃きいさん35歳でこの色気ヤバすぎ覚醒レベル高っ！大人美女全開で最近の活躍最高に惹かれるわ〜」など、そのルックスや30代半ばには見えない若さに絶賛や驚嘆の声が相次いだ。

反響を受け、北乃はストーリー機能を使って「体重落としたのがなんか話題になってるみたい」と言及。「2年前に役作りで半年で16キロ落としたんですよね」と出演作品のために減量した当時を振り返りつつ、「作品がまた一つオールアップしました!！」と報告。「気温が不安定なのでみなさまご自愛ください」と呼びかけた。