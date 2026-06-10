俳優の杉浦太陽（45）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。現在中学2年生の次男・昊空（そら）さんの近況を語った。

以前から昊空さんの部活動は「演劇部」だと明かしている杉浦。家では「オーディションが、セリフが」と杉浦に話すものの、あまり練習している素振りは見せないといい「あんまり昊空が芝居、芝居ってこうなってるところをあんま見てなかったんです」。

最近、妻・辻希美と杉浦の母、辻の父で、昊空さんの舞台を見に行ったといい「凄くてさ。舞台上でバーンって立って。セリフめっちゃ多いのに。声もバーンって張ってて、全然かまへんし」と絶賛。

子供たちによる本格的な舞台セッティングや照明、オリジナルストーリーにも感心したといい「めちゃくちゃ頑張ってるなと思って。凄く見直した。見直したっておかしいけど。親が見てないところで実は努力してましたみたいな。俺ものんも“マジ凄いやん！”みたいな。そっちゃんの株が爆上がりしましたね」とべた褒めだった。

役についても部内のオーディションを勝ち抜き、3年生2人に次ぐ3番手だったことも明かし、「舞台終わったらカーテンコールもあって。3年生の2人が主演であいさつして、次昊空が出てきてあいさつして。“おぉ！3番手かよ”と思って。来年主役いけるやんぐらいな気持ちで見てました。親バカなところもありますけど」と語った。