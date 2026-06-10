アトラエが後場終盤に急上昇、２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正

アトラエ<6194.T>が後場終盤になって急上昇している。午後３時ごろに２６年９月期の単独業績予想について、営業利益を１１億円から１３億円（前期比２９．８％減）へ、純利益を７億５６００万円から９億８００万円（同２２．４％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３３円から３４円へ引き上げたことが好感されている。



売上高は８６億円（同１２．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、組織力向上プラットフォーム「Ｗｅｖｏｘ」において、営業利益率の高いＳＭＢＣ Ｗｅｖｏｘ経由の案件受注が想定を上回ったことが全体の収益性を大きく牽引。また、戦略的投資を実行しつつ、効率的な投資により費用を想定よりも抑制できていることも寄与する。



出所：MINKABU PRESS