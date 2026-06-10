１０日の円債市場で、先物中心限月６月限は反落した。米国がイランに対する攻撃を行い、米原油先物相場の上昇懸念が強まるなかで、債券先物への売りがかさんだ。この日、財務省が実施した３０年債入札は低調な結果となり、午後に一段安となったが、押し目買いが入り下げ渋る展開となった。



３０年債入札は応札倍率が２．９４倍となり、前回（５月１４日）の３．４９倍を下回った。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３８銭で、前回の２２銭から拡大。最高落札利回りは３．８８８％となった。入札結果を受けて超長期債の需給懸念が台頭し、先物への売りがかさんだ。



朝方に日銀が発表した５月の企業物価指数は前年同月比でプラス６．３％となり、伸び率は４月の５．３％を上回った。国内でのインフレ懸念も円債相場の重荷となった。一方、米長期金利が時間外取引で低下（債券価格は上昇）したことは、円債相場にとって下値をサポートする要因となった。期近物から期先物となる９月限へのロールオーバーに絡んだ取引も増え、先物の価格形成に寄与したもようだ。



先物６月限は前営業日比１２銭安の１２８円６９銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．６７５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS