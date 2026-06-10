１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円３４銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円２６銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、１６０円３０銭前後での一進一退。米軍のヘリコプターが撃墜されたことから米軍は日本時間１０日にイランに対して攻撃を始めたと発表した。これを受け、原油価格の上昇が警戒され午前９時５０分過ぎに一時１６０円４３銭近辺までドル高・円安が進んだ。イランはヨルダンの駐留米軍基地を攻撃したとも伝わった。しかし、１０日の時間外取引のＷＴＩ価格は伸び悩むなか、ドル買いの動きは限られた。今晩は米５月消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されており、やや様子見姿勢も強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５５４ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS