矢野顕子の新曲「THE RIVER」が、本日6月10日に配信リリース。本楽曲は、NHK『みんなのうた』（2026年6～7月放送）に書き下ろされたもので、7月22日発売のニューアルバム『生きものたちへ』にも収録される。

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「THE RIVER」は、ソロデビューから50年の活動を経た矢野が、人が人を思う普遍的な営みを描いた楽曲。エレクトロニックサウンドと温もりのあるピアノが融合したサウンドに乗せて歌い上げられている。

NHK『みんなのうた』で放送される映像はwacchiが手がけた。矢野はこれまでにも「わたしのにゃんこ」（1983年／編曲：坂本龍一）、「ふりむけばカエル」（1987年／作詞：糸井重里）、「くまんばちがとんできた」（2002年／坂本美雨との連名）、「風のブランコ」（2010年／やもり名義）で、『みんなのうた』に楽曲を提供している。

ニューアルバム『生きものたちへ』には、NHK Eテレ『ねほりんぱほりん』のテーマソングとして書き下ろされた「生きものたちへ」、野球をテーマにした「LIFETIME BASEBALL」、デビュー以前から数々の共演を重ねてきた細野晴臣をボーカルとベースで迎えた「海男と瑠璃亜 feat. 細野晴臣」を含む全8曲が収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）