光・彩 <7878> [東証Ｓ] が6月10日大引け後(15:30)に業績修正を発表。27年1月期の経常利益(非連結)を従来予想の1.7億円→3.7億円(前期は1.7億円)に2.1倍上方修正し、増益率が1.7％増→2.2倍に拡大し、32期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、2-7月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、国内受注が想定を上回って堅調に推移したことに加え、高付加価値商品の販売が好調に推移したこと等により、前回予想を上回る見込みとなりました。利益面につきましては、売上高の増加に加え、生産効率の改善による労働生産性の向上、原価管理の徹底および取引条件の適正化を推進したこと、また、原材料価格の急激な上昇に伴う在庫評価益等の一時的な影響により、営業利益、経常利益および当期純利益につきましても、前回予想を上回る見込みとなりました。※上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。