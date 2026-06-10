10日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数591、値下がり銘柄数803と、値下がりが優勢だった。



個別ではアピリッツ<4174>、スマートバリュー<9417>、トーシンホールディングス<9444>がストップ高。ピーバンドットコム<3559>、石井表記<6336>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ケアサプライ<2393>、鉄人化ホールディングス<2404>、まんだらけ<2652>、一正蒲鉾<2904>、ブロードバンドタワー<3776>など19銘柄は年初来高値を更新。Ｓｐｅｅｅ<4499>、倉元製作所<5216>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、トビラシステムズ<4441>、ＮＣＤ<4783>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホーブ<1382>、技研ホールディングス<1443>、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、中外鉱業<1491>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>など153銘柄が年初来安値を更新。ＴＢグループ<6775>、北川精機<6327>、精工技研<6834>、テクニスコ<2962>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース