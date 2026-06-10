　10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　245266　　 -22.8　　　 67450
２. <1321> 野村日経平均　　 42983　　　19.1　　　 67270
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 28186　　　 0.0　　　　3123
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 22081　　　 5.9　　　 80350
５. <200A> 野村日半導　　　 20668　　　48.6　　　　4873
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 19960　　 -21.4　　　　4083
７. <1579> 日経ブル２　　　 18652　　 -13.3　　　 728.1
８. <1540> 純金信託　　　　 14851　　　45.8　　　 20160
９. <1360> 日経ベア２　　　 12645　　 -14.8　　　　76.7
10. <1306> 野村東証指数　　 11685　　　34.6　　　 407.8
11. <1398> ＳＭＤリート　　　8068　　　59.2　　　1821.5
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　7984　　　-1.0　　　 893.4
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　7220　　　44.4　　　　6700
14. <1330> 上場日経平均　　　5488　　　52.8　　　 67360
15. <1542> 純銀信託　　　　　5131　　 191.7　　　 30380
16. <1615> 野村東証銀行　　　4746　　　-8.3　　　 694.5
17. <1489> 日経高配５０　　　3944　　　24.6　　　　3161
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3712　　 -39.9　　　 398.9
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　3352　　 -23.2　　　 67070
20. <2243> ＧＸ半導体　　　　3213　　　-2.6　　　　4748
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3083　　 -10.9　　　　 125
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2841　　 -19.7　　　　4148
23. <314A> ｉＳゴールド　　　2651　　　88.3　　　 319.7
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　2421　　 168.7　　　154900
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1792　　 107.9　　　 61950
26. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1749　　　48.3　　　　5274
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1675　　　37.1　　　 73090
28. <1358> 上場日経２倍　　　1628　　 -30.1　　　128400
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　1587　　 -10.6　　　 234.6
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1553　　 -12.7　　　1918.0
31. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1553　　 106.0　　　　1079
32. <1328> 野村金連動　　　　1452　　 168.4　　　 15970
33. <1308> 上場東証指数　　　1446　　 -13.2　　　　4027
34. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1354　　 195.0　　　　4120
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　1289　　 -24.3　　　 122.8
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　1275　　 -27.2　　　 66900
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1220　　　 3.4　　　　2500
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　1136　　　31.5　　　 851.9
39. <1571> 日経インバ　　　　1127　　 390.0　　　　 311
40. <2033> コスピブル　　　　1065　　　 2.8　　　108700
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　1052　　 -33.9　　　　2908
42. <2840> ｉＦＥナ百無　　　1014　　　51.8　　　　2674
43. <2525> 農中日経平均　　　 794　　　68.9　　　 64980
44. <587A> ＱＱＱ　　　　　　 751　　 329.1　　　113100
45. <2631> ＭＸナスダク　　　 743　　　10.2　　　 33200
46. <282A> ＧＸ半導１０　　　 738　　 -23.5　　　　2602
47. <1541> 純プラ信託　　　　 736　　 202.9　　　　7813
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 648　　 -24.5　　　 516.2
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 636　　 -51.0　　　　3447
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 617　　　33.8　　　　1252
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース