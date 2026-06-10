ETF売買代金ランキング＝10日大引け
10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 245266 -22.8 67450
２. <1321> 野村日経平均 42983 19.1 67270
３. <1357> 日経Ｄインバ 28186 0.0 3123
４. <1458> 楽天Ｗブル 22081 5.9 80350
５. <200A> 野村日半導 20668 48.6 4873
６. <2644> ＧＸ半導日株 19960 -21.4 4083
７. <1579> 日経ブル２ 18652 -13.3 728.1
８. <1540> 純金信託 14851 45.8 20160
９. <1360> 日経ベア２ 12645 -14.8 76.7
10. <1306> 野村東証指数 11685 34.6 407.8
11. <1398> ＳＭＤリート 8068 59.2 1821.5
12. <1568> ＴＰＸブル 7984 -1.0 893.4
13. <1329> ｉＳ日経 7220 44.4 6700
14. <1330> 上場日経平均 5488 52.8 67360
15. <1542> 純銀信託 5131 191.7 30380
16. <1615> 野村東証銀行 4746 -8.3 694.5
17. <1489> 日経高配５０ 3944 24.6 3161
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 3712 -39.9 398.9
19. <1320> ｉＦ日経年１ 3352 -23.2 67070
20. <2243> ＧＸ半導体 3213 -2.6 4748
21. <1459> 楽天Ｗベア 3083 -10.9 125
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2841 -19.7 4148
23. <314A> ｉＳゴールド 2651 88.3 319.7
24. <2036> 金先物Ｗブル 2421 168.7 154900
25. <1326> ＳＰＤＲ 1792 107.9 61950
26. <1671> ＷＴＩ原油 1749 48.3 5274
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1675 37.1 73090
28. <1358> 上場日経２倍 1628 -30.1 128400
29. <1545> 野村ナスＨ無 1587 -10.6 234.6
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1553 -12.7 1918.0
31. <563A> ＧＸＮデカバ 1553 106.0 1079
32. <1328> 野村金連動 1452 168.4 15970
33. <1308> 上場東証指数 1446 -13.2 4027
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1354 195.0 4120
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1289 -24.3 122.8
36. <1346> ＭＸ２２５ 1275 -27.2 66900
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1220 3.4 2500
38. <1655> ｉＳ米国株 1136 31.5 851.9
39. <1571> 日経インバ 1127 390.0 311
40. <2033> コスピブル 1065 2.8 108700
41. <2559> ＭＸ全世界株 1052 -33.9 2908
42. <2840> ｉＦＥナ百無 1014 51.8 2674
43. <2525> 農中日経平均 794 68.9 64980
44. <587A> ＱＱＱ 751 329.1 113100
45. <2631> ＭＸナスダク 743 10.2 33200
46. <282A> ＧＸ半導１０ 738 -23.5 2602
47. <1541> 純プラ信託 736 202.9 7813
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 648 -24.5 516.2
49. <2244> ＧＸＵテック 636 -51.0 3447
50. <2865> ＧＸＮカバコ 617 33.8 1252
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 245266 -22.8 67450
２. <1321> 野村日経平均 42983 19.1 67270
３. <1357> 日経Ｄインバ 28186 0.0 3123
４. <1458> 楽天Ｗブル 22081 5.9 80350
５. <200A> 野村日半導 20668 48.6 4873
６. <2644> ＧＸ半導日株 19960 -21.4 4083
７. <1579> 日経ブル２ 18652 -13.3 728.1
８. <1540> 純金信託 14851 45.8 20160
９. <1360> 日経ベア２ 12645 -14.8 76.7
10. <1306> 野村東証指数 11685 34.6 407.8
11. <1398> ＳＭＤリート 8068 59.2 1821.5
12. <1568> ＴＰＸブル 7984 -1.0 893.4
13. <1329> ｉＳ日経 7220 44.4 6700
14. <1330> 上場日経平均 5488 52.8 67360
15. <1542> 純銀信託 5131 191.7 30380
16. <1615> 野村東証銀行 4746 -8.3 694.5
17. <1489> 日経高配５０ 3944 24.6 3161
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 3712 -39.9 398.9
19. <1320> ｉＦ日経年１ 3352 -23.2 67070
20. <2243> ＧＸ半導体 3213 -2.6 4748
21. <1459> 楽天Ｗベア 3083 -10.9 125
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2841 -19.7 4148
23. <314A> ｉＳゴールド 2651 88.3 319.7
24. <2036> 金先物Ｗブル 2421 168.7 154900
25. <1326> ＳＰＤＲ 1792 107.9 61950
26. <1671> ＷＴＩ原油 1749 48.3 5274
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1675 37.1 73090
28. <1358> 上場日経２倍 1628 -30.1 128400
29. <1545> 野村ナスＨ無 1587 -10.6 234.6
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1553 -12.7 1918.0
31. <563A> ＧＸＮデカバ 1553 106.0 1079
32. <1328> 野村金連動 1452 168.4 15970
33. <1308> 上場東証指数 1446 -13.2 4027
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1354 195.0 4120
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1289 -24.3 122.8
36. <1346> ＭＸ２２５ 1275 -27.2 66900
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1220 3.4 2500
38. <1655> ｉＳ米国株 1136 31.5 851.9
39. <1571> 日経インバ 1127 390.0 311
40. <2033> コスピブル 1065 2.8 108700
41. <2559> ＭＸ全世界株 1052 -33.9 2908
42. <2840> ｉＦＥナ百無 1014 51.8 2674
43. <2525> 農中日経平均 794 68.9 64980
44. <587A> ＱＱＱ 751 329.1 113100
45. <2631> ＭＸナスダク 743 10.2 33200
46. <282A> ＧＸ半導１０ 738 -23.5 2602
47. <1541> 純プラ信託 736 202.9 7813
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 648 -24.5 516.2
49. <2244> ＧＸＵテック 636 -51.0 3447
50. <2865> ＧＸＮカバコ 617 33.8 1252
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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