10日の日経平均株価は前日比1237.36円（-1.89％）安の6万4179.27円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は835、値下がりは687、変わらずは36。



日経平均マイナス寄与度は472.26円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が264.29円、キオクシア <285A>が139.62円、ＴＤＫ <6762>が98.05円、村田製 <6981>が83.83円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を192.08円押し上げ。次いでファストリ <9983>が86.08円、リクルート <6098>が19.61円、中外薬 <4519>が18.50円、スクリン <7735>が14.08円と続いた。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は不動産業で、以下、小売業、空運業、食料品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、海運業が並んだ。



株探ニュース