10日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.5％減の5530億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％減の3984億円だった。



個別ではグローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> など13銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> など30銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が7.94％高、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> が4.47％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.16％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.12％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> が3.73％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は14.04％安、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> は7.26％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> は6.10％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は5.91％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は5.74％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1237円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2452億6600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均3080億3900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が429億8300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が281億8600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が220億8100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が186億5200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が126億4500万円の売買代金となった。



株探ニュース