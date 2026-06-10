気象台は、10日午後3時30分に、レベル４土砂災害危険警報を宮古島市に発表しました。

宮古島地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】

■宮古島市

●レベル４土砂災害危険警報【発表】

