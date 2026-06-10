ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【レベル４土砂災害危険警報】沖縄県・宮古島市に発表 15:30時点 【レベル４土砂災害危険警報】沖縄県・宮古島市に発表 15:30時点 【レベル４土砂災害危険警報】沖縄県・宮古島市に発表 15:30時点 2026年6月10日 15時30分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台は、10日午後3時30分に、レベル４土砂災害危険警報を宮古島市に発表しました。宮古島地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■宮古島市●レベル４土砂災害危険警報【発表】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 思いやり, ネジ, 射出成形機, 大学, イベント, 置床工事, 横浜, 在宅医療, 床暖房