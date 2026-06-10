昨年１１月に１９６棟の住宅などが焼損する大規模火災に見舞われた大分市佐賀関（さがのせき）で、住民たちが世話してきた猫を守ろうとする被災者の女性がいる。

費用捻出のため、知人のデザイナーと猫をモデルにしたグッズを製作するなど奮闘。女性は「災難にめげずに生きる猫たちが、佐賀関の復興のシンボルになってほしい」と願う。（林尭志）

地域猫

「あら、はっちゃん。きょうもかわいいね」。３日午後、被害が特に大きかった佐賀関・田中地区の一角で、自営業大野富子さん（５９）は、トラハチと名付けられ、のんびりと寝転がる猫に声をかけた。近くには、焼け落ちた住宅が今も残る。

高級魚「関あじ」「関さば」の産地・佐賀関では、野良猫が「関ねこ」と呼ばれ、網、ロープなど漁具をかじるネズミを退治する「用心棒」や大漁の守り神として大切にされてきた。田中地区だけでも現在、２０匹以上確認されている。

大野さんは２０１９年、出身地の大分県別府市から、夫の仕事の都合で、家族３人で田中地区に移り住んだ。当時は、住宅と住宅の隙間や道端に猫の排せつ物が落ちたままで、臭うこともあったという。

「犬派」の大野さんだったが、猫の愛らしさに癒やされて、少しでも猫たちのためになればと近隣住民らの協力を得て環境改善に動いた。自宅庭や、所有者の許可を得た空き地に猫用のトイレを設置し、餌場も整備。過度の繁殖を防ぐため、自費で去勢・不妊手術も受けさせた。関ねこは２２年１０月、大分市から野良猫を適正に管理する「地域猫」として認められた。

住宅全焼

昨年１１月１８日夕、火災が起きた。火は一気に燃え広がり、多くの住民が住み慣れた我が家を追われた。