タレントで俳優のファーストサマーウイカ（36）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。自身のダイエット事情を明かす場面があった。

この日のテーマはルッキズム。ダイエットについて話が及ぶ中、MCのMCの上田晋也は「ファッサマは急激なダイエットとかある？」と聞かれたウイカは「急激はないですけど、常になんです、私の場合は。やっぱりさいなまれているんで」と告白した。

「常に、例えば体重だけじゃなくて、むくみとかもそうなんですけど。私ずっと『むくみ防止のパッチ』みたいなのもずっと履いてるし、毎日、明日のことを考えて塩抜いたりとかもそうだし。そういうことはずっとあります」と明かした。

「今もおからって言ったので、おなかがグーって鳴ったんですよ。食べてないから」とトーク中に出てきた「おから」というワードにおなかが思わる反応してしまったといい、「良くないことなんてもう分かってるんですよ、大人だから。情報で“3食ちゃんと食べてしっかり運動しろ”って言われているのは知ってるんですよ。やってないんですね、みたいな」と笑った。

これに、上田は「おい！本当に1回休め！」をツッコミ。ウイカは「みたいなことが、悪だと思っているけど辞められないみたいな人がたぶん一定数いるんじゃないかなって。若い世代だと余計に」とダイエットにさいなまれている人々に理解を示した。